Roger Federer annuncia il ritorno in campo: sarà presente all’ATP di Doha (Di martedì 2 febbraio 2021) Roger Federer tornerà in campo dopo tredici mesi: lo farà a partire dall’8 marzo, quando avrà luogo l’ATP 250 di Doha. E’ lo stesso elvetico, all’interno di un’intervista alla tv SRF, a spiegare le ragioni dl suo ritorno: “Ho pensato molto al momento giusto per rientrare. In Australia sarebbe stato un po’ troppo presto per il ginocchio. Volevo comunque tornare in un torneo più piccolo, con un livello diverso di concentrazione e di stress”. Federer ha poi annunciato di partecipare a un altro torneo terminato quello di Doha, ma solo se ci saranno le condizioni appropriate per farlo. Dopodiché si dedicherà all’allenamento in vista della stagione sulla terra rossa: gli italiani, ovviamente, sperano possa presentarsi agli Internazionali BNL d’Italia. ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021)tornerà indopo tredici mesi: lo farà a partire dall’8 marzo, quando avrà luogo l’ATP 250 di. E’ lo stesso elvetico, all’interno di un’intervista alla tv SRF, a spiegare le ragioni dl suo: “Ho pensato molto al momento giusto per rientrare. In Australia sarebbe stato un po’ troppo presto per il ginocchio. Volevo comunque tornare in un torneo più piccolo, con un livello diverso di concentrazione e di stress”.ha poito di partecipare a un altro torneo terminato quello di, ma solo se ci saranno le condizioni appropriate per farlo. Dopodiché si dedicherà all’allenamento in vista della stagione sulla terra rossa: gli italiani, ovviamente, sperano possa presentarsi agli Internazionali BNL d’Italia. ...

