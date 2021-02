Real Madrid, “like” polemico di Sergio Ramos su Instagram (Di martedì 2 febbraio 2021) Momento di crisi nel rapporto tra Sergio Ramos e il Real Madrid. Il contratto del capitano dei Blancos è in scadenza a giugno 2021, e sembra essere ancora lontano il rinnovo. E il difensore non nasconde il su disappunto per la situazione: è spuntato infatti un suo like ad un post su Instagram dell’utente “RealMadridcf 4ver“. Un post che vede ritratto lo stesso Ramos sul terreno di gioco, con la didascalia che recita “Sergio Ramos lascerà il club nella prossima estate. Questo è il modo con cui trattiamo le nostre leggende”. Il Real Madrid infatti non sembra intenzionato a cedere alla richiesta di Sergio Ramos di un biennale a 12 milioni ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Momento di crisi nel rapporto trae il. Il contratto del capitano dei Blancos è in scadenza a giugno 2021, e sembra essere ancora lontano il rinnovo. E il difensore non nasconde il su disappunto per la situazione: è spuntato infatti un suoad un post sudell’utente “cf 4ver“. Un post che vede ritratto lo stessosul terreno di gioco, con la didascalia che recita “lascerà il club nella prossima estate. Questo è il modo con cui trattiamo le nostre leggende”. Ilinfatti non sembra intenzionato a cedere alla richiesta didi un biennale a 12 milioni ...

