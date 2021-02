Omicidio Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate. Svolta: arrestato ex fidanzato (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella serata del primo febbraio un terribile fatto di cronaca ha scosso la Puglia e l’Italia intera. Una giovane di appena 29 anni è stata ammazzata brutalmente a colpi di coltello a Minervino di Lecce, in provincia di Lecce, mentre si trovava in compagnia del suo fidanzato. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna, che è purtroppo spirata. Le indagini degli investigatori sono giunte a tempo di record alla risoluzione del caso, con l’arresto del presunto assassino della 29enne. Il delitto si è consumato in strada. Sonia Di Maggio era uscita di casa per recarsi a fare la spesa. Insieme a lei, come detto poco fa, il suo partner. Quest’ultimo è un carpentiere originario proprio del comune salentino. Proprio per poter vivere di più al suo fianco, lei aveva preso la decisione di trasferirsi a Minervino. Quando erano ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella serata del primo febbraio un terribile fatto di cronaca ha scosso la Puglia e l’Italia intera. Una giovane di appena 29 anni è stata ammazzata brutalmente a colpi di coltello a Minervino di Lecce, in provincia di Lecce, mentre si trovava in compagnia del suo. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna, che è purtroppo spirata. Le indagini degli investigatori sono giunte a tempo di record alla risoluzione del caso, con l’arresto del presunto assassino della. Il delitto si è consumato in strada.Diera uscita di casa per recarsi a fare la spesa. Insieme a lei, come detto poco fa, il suo partner. Quest’ultimo è un carpentiere originario proprio del comune salentino. Proprio per poter vivere di più al suo fianco, lei aveva preso la decisione di trasferirsi a Minervino. Quando erano ...

