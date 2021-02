Oggi in tv, tutta la programmazione di martedì 2 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Cosa ci aspetta stasera in tv? Come ogni martedì si Rai 3, Rete 4 e La7 a tenere banco è l’attualità e la politica. C’è spazio anche per il calcio su Rai 1 e per l’intrattenimento più leggero con Stefano De Martino su Rai 2 e la soap opera turca su Canale 5. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai A partire dalle 20.30, su Rai 1 sarà trasmessa Inter – Juventus, partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Torna su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino. Ospiti della serata: Francesco Paolantoni, Fatima Trotta, Antonio Giuliani, Fabio e Aurora del gruppo comico The Jackal, Sergio Friscia, Veronica Maya e Biagio Izzo. Su Rai 3, condotta da Bianca Berlinguer, va in onda una nuova puntata di #cartabianca. Al termine del mandato esplorativo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Cosa ci aspetta stasera in tv? Come ognisi Rai 3, Rete 4 e La7 a tenere banco è l’attualità e la politica. C’è spazio anche per il calcio su Rai 1 e per l’intrattenimento più leggero con Stefano De Martino su Rai 2 e la soap opera turca su Canale 5. Ma scopriamolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai A partire dalle 20.30, su Rai 1 sarà trasmessa Inter – Juventus, partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Torna su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino. Ospiti della serata: Francesco Paolantoni, Fatima Trotta, Antonio Giuliani, Fabio e Aurora del gruppo comico The Jackal, Sergio Friscia, Veronica Maya e Biagio Izzo. Su Rai 3, condotta da Bianca Berlinguer, va in onda una nuova puntata di #cartabianca. Al termine del mandato esplorativo ...

