Maxxi, dopo tre mesi di chiusure si punta a visite anche nel weekend (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Mascherine, controlli della temperatura all'entrata ma tanta voglia di tuffarsi nel mondo della cultura. Si sono riaperti dopo tre mesi i cancelli del Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma. Zona gialla significa anche potersi riappropriare degli spazi museali della citta', che sono stati obbligati a uno stop doloroso ma forzato al fine di seguire le norme di contenimento anti-Covid. È cosi' che, puntuali alle 11, i romani – tanti i ragazzi – si sono messi in fila per tornare nelle sale dell'edificio progettato da Zaha Hadid. E ai primi dieci paganti il Maxxi ha deciso di regalare un abbonamento annuale alle sue mostre, un gesto simbolico per sottolineare il desiderio di normalita'. Riaprire "e' una gioia irrefrenabile- ha commentato entusiasta Giovanna Melandri, presidente ...

