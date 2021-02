Mattarella: “Faccio un appello alle forze politiche per un governo di alto profilo”. L’intervento integrale del Capo dello Stato (Di martedì 2 febbraio 2021) “Avverto il dovere di rivolgere alle forze politiche un appello per un governo di alto profilo per far fronte con tempestività alle gravi emergenze in corso”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella al termine del suo intervento dopo il mandato esplorativo affidato a Roberto Fico. “Dallo scioglimento delle Camere del 2013 sono trascorsi 4 mesi” per un governo, nel 2018 “5 mesi”. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte urgente”, ha aggiunto il Capo dello Stato, che ha ricordato i temi della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “Avverto il dovere di rivolgereunper undiper far fronte con tempestivitàgravi emergenze in corso”. Lo ha detto il presidente Sergioal termine del suo intervento dopo il mandato esplorativo affidato a Roberto Fico. “Dallo scioglimento delle Camere del 2013 sono trascorsi 4 mesi” per un, nel 2018 “5 mesi”. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con unsenza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte urgente”, ha aggiunto il, che ha ricordato i temi della ...

fattoquotidiano : Mattarella: “Faccio un appello alle forze politiche per un governo di alto profilo”. L’intervento integrale del Cap… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Mattarella: “Faccio un appello alle forze politiche per un governo di alto profilo”. L’intervento integrale del Capo d… - calliope1970 : RT @fattoquotidiano: Mattarella: “Faccio un appello alle forze politiche per un governo di alto profilo”. L’intervento integrale del Capo d… - trabucchigiulia : RT @negri_jenny: Uguale a mia mamma quando mi dice: 'vieni qui che non ti faccio niente' #Mattarella #crisidigoverno - gold__rush__ : @matteosalvinimi Zio ma te lo giuro ti faccio uno schema se non hai capito cosa ha detto Mattarella. Se poi vai ava… -