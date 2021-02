Mattarella convoca Draghi | «No a nuove elezioni | dare fiducia a governo di alto profilo»

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 2 febbraio 2021) Finiscono senza accordo i lavori del tavolo di programma, Fico sente i leader della maggioranza prima di salire al Quirinale per riferire al capo dello Stato l’esito del suo mandato esplorativo e prima telefona a Renzi . Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando aveva proposto un “lodo” sulla prescrizione su cui c'è stata una apertura da parte di M5s, mentre da parte di Iv non è stata sciolta la riserva. Carelli lascia i Cinque stelle: ora una casa di Centro per riunire gli scontenti. Salvini sente gli alleati: centrodestra compatto