(Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Lazio, Claudio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai margini della conferenza stampa di presentazione di Carolina Morace come nuova allenatrice della squadra femminile. Ha parlato deldi. “Sento parlare spesso dicontrattuali. Lahauna. Tra me e Simone c’è grande intesa e rapporto, sia sul piano professionale e personale. Nonche ciper proseguire questo percorso che sta dimostrando che la Lazio esiste in termini concreti. Come ha detto la Morace, oggi c’è una Lazio che conta dal punto di vista dell’organizzazione, di ruolo e di credibilità nazionale e internazionale. Ciò è dovuto al lavoro di tutti. Appuntamento con ...

capuanogio : ?? Secondo #IlMessaggero già oggi potrebbe esserci l'annuncio del rinnovo di contratto di #Inzaghi con la #Lazio: b… - infoitsport : Calciomercato Lazio, rinnovo Inzaghi: arriva l’annuncio di Lotito - infoitsport : Lazio, Lotito: 'Rinnovo Inzaghi? C'è la proposta, nessun problema' - infoitsport : Lazio, Lotito sul rinnovo di Inzaghi: 'La proposta c'è, è questione di tempo' - napolista : Lotito: «Rinnovo Inzaghi? La società ha fatto una proposta, non penso ci siano problemi» “Non c’è nessun appuntamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotito Rinnovo

Presente all'evento, anche il presidente Claudio. Il numero uno biancoceleste ha anche parlato della situazione legata aldi Simone Inzaghi , che non è in discussione. La conferma del ...LAZIOINTERVISTA - A margine della presentazione di Carolina Morace come nuovo tecnico della Lazio Women , Claudioha parlato deldi Simone Inzaghi. Il numero uno delle aquile ha elogiato il mister piacentino, prima di soffermarsi sulla qualità del progetto Lazio . Le sue parole.di Inzaghi '...Lotito: "Rinnovo Inzaghi? La società ha fatto una proposta, non penso ci siano problemi. Non c'è nessun appuntamento" ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Ai microfoni del Tg Regionale è intervenuto anche il Presidente della Lazio Claudio Lotito, sempre in occasione della present ...