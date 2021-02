“L’ha rifatto!”. GF Vip, tutti contro Maria Teresa Ruta: perché adesso è stata isolata dal gruppo (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella serata del primo febbraio la puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’ ha decretato l’eliminazione dal programma di Carlotta Dell’Isola. Inoltre, c’è stato l’atteso confronto tra Andrea Zenga e suo fratello Nicolò e la stessa Carlotta, poco prima di abbandonare il reality show, ha ricevuto la sorpresa del compagno Nello Sorrentino che le ha chiesto di sposarlo. Dopo la puntata, come succede costantemente, è arrivato il tempo di fare alcuni bilanci e nel mirino è finita Maria Teresa Ruta. La conduttrice televisiva ha fornito una sua versione su quanto detto ad Andrea Zelletta. Ha provato a convincerlo a non indicarla nelle nomination, ma questo suo atteggiamento ha infastidito non poco. Ormai la mamma di Guenda Goria sembra essere stata presa di miro dalla maggioranza dei concorrenti, i quali sono stufi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella serata del primo febbraio la puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’ ha decretato l’eliminazione dal programma di Carlotta Dell’Isola. Inoltre, c’è stato l’atteso confronto tra Andrea Zenga e suo fratello Nicolò e la stessa Carlotta, poco prima di abbandonare il reality show, ha ricevuto la sorpresa del compagno Nello Sorrentino che le ha chiesto di sposarlo. Dopo la puntata, come succede costantemente, è arrivato il tempo di fare alcuni bilanci e nel mirino è finita. La conduttrice televisiva ha fornito una sua versione su quanto detto ad Andrea Zelletta. Ha provato a convincerlo a non indicarla nelle nomination, ma questo suo atteggiamento ha infastidito non poco. Ormai la mamma di Guenda Goria sembra esserepresa di miro dalla maggioranza dei concorrenti, i quali sono stufi di ...

