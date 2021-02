L’etichetta discografica di Marilyn Manson smetterà di lavorare con lui dopo alcune recenti accuse di abusi sessuali e psicologici (Di martedì 2 febbraio 2021) Il cantante statunitense Marilyn Manson è stato allontanato dalL’etichetta discografica con cui collaborava dal 2015 a causa delle accuse di molestie sessuali e psicologiche che gli sono state rivolte ieri da diverse donne, tra cui l’attrice Evan Rachel Wood. L’etichetta Leggi su ilpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Il cantante statunitenseè stato allontanato dalcon cui collaborava dal 2015 a causa delledi molestiee psicologiche che gli sono state rivolte ieri da diverse donne, tra cui l’attrice Evan Rachel Wood.

F1997Fe : RT @ilpost: L’etichetta discografica di Marilyn Manson smetterà di lavorare con lui dopo alcune recenti accuse di abusi sessuali e psicolog… - ilpost : L’etichetta discografica di Marilyn Manson smetterà di lavorare con lui dopo alcune recenti accuse di abusi sessual… - RadioFrecciaOf : Marilyn Manson risponde alle accuse di abuso fatte da #EvanRachelWood. Intanto l'ex #RoseMcGowan sostiene l'attri… - HGoldenHour : @0NLYTH3BR4V32 Aggiungo che Louis 6 mesi ha chiuso definitivamente con la sua vecchia etichetta discografica e ques… - medvs4 : [cr per la fanart di prima: thesunwillart on tumblr] - non voleva pietà - la sua etichetta discografica gli ha im… -

Ultime Notizie dalla rete : L’etichetta discografica ACCADDE OGGI 11 GENNAIO - #ALMANACCO Molise Web