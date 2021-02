Lazio femminile, Morace si presenta: “Grande onore, torno in un club di dimensioni internazionali” (Di martedì 2 febbraio 2021) L’ex calciatrice Carolina Morace torna alla Lazio nelle vesti di allenatrice a diciotto anni di distanza dal suo debutto in panchina con il club biancoceleste e, quest’oggi, ha raccontato le sue prime sensazioni nella conferenza stampa di presentazione: “Avevo lasciato una lazietta, torno in un club di dimensioni internazionali. Il presidente Lotito sul calcio femminile precorre i tempi, sta dando un segnale diverso dagli altri. Io lo ringrazio per avermi fatta tornare, Lotito lo conosco poco ma quando si mette in testa qualcosa sappiamo tutti che arriva alla conclusione. Per me è un grandissimo onore, sui social mi hanno contattato tantissimi tifosi e ho visto grandissimo entusiasmo. Sono molto felice di iniziare ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) L’ex calciatrice Carolinatorna allanelle vesti di allenatrice a diciotto anni di distanza dal suo debutto in panchina con ilbiancoceleste e, quest’oggi, ha raccontato le sue prime sensazioni nella conferenza stampa dizione: “Avevo lasciato una lazietta,in undi. Il presidente Lotito sul calcioprecorre i tempi, sta dando un segnale diverso dagli altri. Io lo ringrazio per avermi fatta tornare, Lotito lo conosco poco ma quando si mette in testa qualcosa sappiamo tutti che arriva alla conclusione. Per me è un grandissimo, sui social mi hanno contattato tantissimi tifosi e ho visto grandissimo entusiasmo. Sono molto felice di iniziare ...

SSLazioOrg : RT @sportface2016: #serieafemminile | #Lazio femminile, la nuova allenatrice Carolina #Morace si presenta in conferenza stampa https://t.co… - sportface2016 : #serieafemminile | #Lazio femminile, la nuova allenatrice Carolina #Morace si presenta in conferenza stampa - zazoomblog : Lotito: «Comprai la Lazio femminile per dare valore alla parità di genere» - #Lotito: #«Comprai #Lazio #femminile - SSLazioOrg : RT @SkySport: Serie B, la Lazio Women riparte da Carolina Morace - flamanc24 : RT @SkySport: Serie B, la Lazio Women riparte da Carolina Morace -