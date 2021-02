Lazio | Bianchessi | “Romano Mussolini è un gran lavoratore | il cognome non influisce”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il Messaggero ha raccontato la storia diFiorani, figlio di Alessandra e pronipote del Duce, che da qualche settimana è tra i convocati nella Primavera della. Il ragazzo, che ha appena compiuto diciotto anni, ha iniziato la sua avventura calcistica nelle giovanili della Roma e dopo un passaggio alla Vigor Perconti è approdato alla. Mauro, responsabile delle giovanili biancocelesti, ha parlato del giovane classe 2003. “Un ragazzo veramente umile, undissimoche non si è mai lamentato anche se per due anni non ha giocato un minuto” ha raccontato, ex Milan e Atalanta da tre anni alla corte di Lotito. “A me piaceva e piace ancora” ha continuato, “è un tardivo, un ...