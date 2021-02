La protesta dell’università di Bo?aziçi contro Erdogan (Di martedì 2 febbraio 2021) Dall’inizio del 2021 l’università di Bo?aziçi, ad Istanbul, è in fermento. La nomina del nuovo rettore Melih Bulu, uomo legato all’Akp di Erdo?an (è stato candidato alle elezioni del 2015), ha scatenato una serie di manifestazioni e proteste sia da parte di studenti e studentesse che del corpo docente. Oltre alla questione dei precedenti politici del neoeletto, vengono contestate anche le modalità di scelta: la nomina è infatti avvenuta tramite decreto presidenziale, senza consultazione con gli organi di consiglio accademici. A partire dal 4 gennaio, dunque, sia nel campus universitario che per le strade di Istanbul si susseguono mobilitazioni: sono stati indetti numerosi cortei studenteschi, mentre un gruppo di insegnanti porta avanti delle azioni di protesta simbolica a cadenza quotidiana. Alcuni membri del rettorato hanno inoltre deciso di dimettersi. È il caso di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 febbraio 2021) Dall’inizio del 2021 l’università di Bo?aziçi, ad Istanbul, è in fermento. La nomina del nuovo rettore Melih Bulu, uomo legato all’Akp di Erdo?an (è stato candidato alle elezioni del 2015), ha scatenato una serie di manifestazioni e proteste sia da parte di studenti e studentesse che del corpo docente. Oltre alla questione dei precedenti politici del neoeletto, vengono contestate anche le modalità di scelta: la nomina è infatti avvenuta tramite decreto presidenziale, senza consultazione con gli organi di consiglio accademici. A partire dal 4 gennaio, dunque, sia nel campus universitario che per le strade di Istanbul si susseguono mobilitazioni: sono stati indetti numerosi cortei studenteschi, mentre un gruppo di insegnanti porta avanti delle azioni disimbolica a cadenza quotidiana. Alcuni membri del rettorato hanno inoltre deciso di dimettersi. È il caso di ...

Ultime Notizie dalla rete : protesta dell’università La protesta dell’università di Bogaziçi contro Erdogan Linkiesta.it