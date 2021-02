Inter-Juventus, Conte: “Pagato caro due nostri errori” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Juventus, semifinale di andata della Coppa Italia L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match perso per 2 a 1 contro la Juventus, e valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Rai Sport. Partita diversa da quella di campionato, avreste potuto pareggiare nella ripresa. Diversa la Juve o troppo pesanti le assenze di Lukaku e Hakimi? “Abbiamo fatto tutto noi, nel primo tempo abbiamo fatto due regali e la Juve non ci ha messo del suo per segnare. Abbiamo commesso due grosse ingenuità che hanno permesso loro di andare sul 2-1. Per il resto c’è stata l’ennesima ottima prestazione, con tante occasioni create. Bisogna però concretizzare perché poi ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Antonionel post partita di, semifinale di andata della Coppa Italia L’allenatore dell’Antonio, al termine del match perso per 2 a 1 contro la, e valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Rai Sport. Partita diversa da quella di campionato, avreste potuto pareggiare nella ripresa. Diversa la Juve o troppo pesanti le assenze di Lukaku e Hakimi? “Abbiamo fatto tutto noi, nel primo tempo abbiamo fatto due regali e la Juve non ci ha messo del suo per segnare. Abbiamo commesso due grosse ingenuità che hanno permesso loro di andare sul 2-1. Per il resto c’è stata l’ennesima ottima prestazione, con tante occasioni create. Bisogna però concretizzare perché poi ...

Inter : ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nera… - OptaPaolo : 8 - #Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in all comps.… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 2 febbraio 2021: Inter-Juventus, Daydreamer e film - redblack1969 : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte: 'Il progetto #Suning si è fermato. Stasera abbiamo fatto due regali alla #Juventus' -