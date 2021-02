(Di martedì 2 febbraio 2021) Alvaro, Dejan, Alvaro, Dejan. Di certo Andrea Pirlo non sceglie le formazioni a sorte con una margherita tra le mani, ma l'undici titolare per una partita importante come quella di Sandi questa ...

sportli26181512 : Il talismano Kulusevski o la 'spalla ideale' Morata: chi con CR7 a San Siro?: Il talismano Kulusevski o la 'spalla… - Gazzetta_it : #Coppa Italia #Inter-Juventus Il talismano #Kulusevski o la 'spalla ideale' #Morata: chi con #Ronaldo? - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Il talismano Kulusevski o la 'spalla ideale' Morata: chi con CR7 a San Siro' -

Ultime Notizie dalla rete : talismano Kulusevski

La Gazzetta dello Sport

In totale, 18 partite per Morata e 6 per... a meno di mezz'ora dalla fine, diventa determinante visto che lo spagnolo, vero... Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie (17 st), Bentancur (37 st Rabiot), ...8'pt Risponde subito il Bologna: conclusione di Orsolini dalla distanza. 26'st GOL JUVE: Raddoppia la squadra di Pirlo, ed è McKennie, forse il migliore in campo, a mettere in cassaforte il risultato ...E' già cominciato il weekend dell'ultima giornata di andata di questo campionato: il Bologna, dopo la bella vittoria casalinga contro il ...