Il bar d' inverno a San Teodoro diventa itinerante e la colazione si fa vista mare

GioChirilly : @GioAn00 Infatti non c'è nulla di scientifico Quali assembramenti dopo le 22 d'inverno coi bar e ristoranti chiusi… - MariaErrichiel5 : RT @aramis46: #Scrivo a @CasaLettori Amore mio, nei vapori di un bar all'alba, Amore mio che inverno lungo e che brivido attenderti! Gio… - Beatric31517150 : RT @aramis46: #Scrivo a @CasaLettori Amore mio, nei vapori di un bar all'alba, Amore mio che inverno lungo e che brivido attenderti! Gio… - LibriAmati : RT @aramis46: #Scrivo a @CasaLettori Amore mio, nei vapori di un bar all'alba, Amore mio che inverno lungo e che brivido attenderti! Gio… - aramis46 : #Scrivo a @CasaLettori Amore mio, nei vapori di un bar all'alba, Amore mio che inverno lungo e che brivido attend… -

Ultime Notizie dalla rete : bar inverno

Gallura Oggi

Hanno avuto, quindi, la brillante idea di sfruttare il periodo 'morto' della stagione per offrire un servizionelle zone in cui iinrimangono chiusi . E così a 'Spasso' la mattina si ...... platea composta in parte da classe media, benpensanti, madamine, pensionati con posto fisso al...o struttura pubblica tipo i container invernali periferici di via Traves ideati in questo...Chiavari – Finalmente si sistemano i tavoli e le sedie, si riorganizzano le sale. Via le tazzine ed i bicchierini di carta, si torna alle tradizionali abitudini. Stop al vincolo dell’asporto. Dal 1 fe ...Riaperture di bar e ristoranti e maggiore libertà di movimento devono essere gestite con un ricorso ancora più attento a distanziamento e mascherine da parte dei cittadini. Anche per via delle variant ...