Governo Draghi, Toti spinge sull'intesa: "La coalizione ligure non è in discussione se si divide a Roma"

Il governatore: "Io ministro? Impensabile, sono stato eletto qui". A rischio l'intesa giallorossa. I renziani gongolano, M5S balcanizzato

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - SILVANO33720205 : RT @tempoweb: ? Finisce l'era degli incapaci ? @gparagone: il #governo dei migliori aiuterà le élite ? @FrancoBechis: sbagliato dire no a p… - AlinoPipo : @beatrice_tom Se il centro destra non accetta di partecipare al governo Draghi rischia altri 2 anni di nulla all'opposiione. -