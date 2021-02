Governo | Carfagna | ‘stop a crisi assurda | non sprechiamo risorse Ue’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – ‘L’Europa ci sta dando una grande opportunità, la politica non può prendersi la responsabilità di farla fallire. Sono d’accordo con le parole del presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, è il momento di suonare il gong a questadie mettersi a lavorare seriamente e in fretta a un Recovery Plan che resta ancora inadeguato e insufficiente”. Lo scrive Mara, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.‘Abbiamo davanti a noi una enorme opportunità per combattere con efficacia le disuguaglianze nel nostro Paese, dando un’opportunità di sviluppo e lavoro a Sud, donne, giovani. è l’occasione per abbattere finalmente le barriere che bloccano la crescita delle nostre imprese e gli investimenti stranieri, con la riforma di giustizia, pubblica ...