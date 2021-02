Giffoni Valle Piana | spaccio tra diciottenni | un arresto

occhio_notizie : In manette un giovane spacciatore: è stato sorpreso a vendere una dose di hashish ad un suo coetaneo - salernotoday : Vaccino Covid-19: a Giffoni Valle Piana aperto uno sportello per le richieste degli anziani - Golfonetwork : Giffoni Valle Piana: «Costruire insieme l´Italia del post covid» - tvoggi : GIFFONI VALLE PIANA, SCREENING SULLA SCUOLA: TUTTI NEGATIVI I TEST Arrivano buone notizie da Giffoni Valle Piana, d… -

L'Ufficio Politiche Sociali del comune diPiana attiva il servizio di supporto per i concittadini Over 80 impossibilitati o con difficoltà nel prenotare online il vaccino Covid - 19 attraverso la piattaforma indicata dalla ...Piana . L'Ufficio Politiche Sociali del comune diPiana attiva il servizio di supporto per i concittadini Over 80 impossibilitati o con difficoltà nel prenotare online il ...Un giovane spacciatore di hashish, F.F.P, appena 18enne è stato tratto in arresto a Giffoni Valle Piana dai militari della Stazione dei Carabinieri che lo hanno sorpreso, nei pressi della cittadella d ...Un pusher, 18enne, è stato arrestato dai carabinieri a Giffoni Valle Piana. Il giovane stava vendendo hashish ad un coetaneo ed è stato tratto in arresto in flagranza di reato ...