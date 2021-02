Gb | 19enne si risveglia dopo 10 mesi di coma e scopre che c' è la pandemia

HuffPostItalia : 19enne si risveglia dopo dieci mesi di coma senza sapere nulla della pandemia - MediasetTgcom24 : Covid, 19enne si risveglia dal coma dopo dieci mesi e scopre la pandemia #pandemia - Eugenio94014036 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 19enne si risveglia dal coma dopo dieci mesi e scopre la pandemia #pandemia - iamjordanera : Covid, 19enne si risveglia dal coma dopo dieci mesi e scopre la pandemia . - RoxdcIT : Covid, 19enne si risveglia dal coma dopo dieci mesi e scopre la pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : 19enne risveglia

Un diciannovenne inglese si risvegliato dopo 10 mesi di coma senza sapere nulla della pandemia di Covid - 19 pur avendolo contratto due volte nel frattempo. Joseph Flavill aveva perso conoscenza dopo ...La bella notizia è che dopo dieci mesi si è risvegliato dal coma, la brutta è che non sapeva nulla della pandemia. E' quanto capitato a uninglese, Joseph Flavill, riemerso in questi giorni da un lungo sonno che lo ha tenuto completamente all'oscuro del coronavirus: era stato investito da un'automobile lungo le strade di Burton ...Un diciannovenne inglese si è risvegliato dopo 10 mesi di coma senza sapere nulla della pandemia di Covid-19 pur avendolo contratto due volte nel frattempo.Joseph Flavill era stato investito da un'automobile lungo le strade di Burton upon Trent, nello Staffordshire, il primo marzo 2020: tre settimane prima del lockdown nel Regno Unito ...