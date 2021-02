ilpost : Cosa sta succedendo sui mercati finanziari con GameStop e Reddit - ilpost : Lo straordinario successo in borsa di GameStop, grazie a Reddit - ShooterHatesYou : La questione di Reddit e Gamestop in borsa, spiegata semplicemente - zazoomblog : GameStop Reddit e Robinhood cronaca della settimana più pazza di Wall Street - #GameStop #Reddit #Robinhood… - MansardaPodcast : Hollywood vuole fare un film su #Reddit e #GameStop, di già @leganerd -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop Reddit

... di certo Keith Gill, animatore della rivolta del popolo dicon le campagne suda lui condotte sui forum di questo sito e sul suo canale di YouTube, ma ci sono anche Vlad Tenev e ...Intanto, principalmente su, si sono sviluppate comunità e si sono diffusi messaggi volti a sostenere le quotazioni di. La reazione a catena era motivata e sostenuta non solo e non ...The wild run-up of trades popular with Reddit crowds is starting to come crashing down. GameStop Corp. sank 23% in US pre-market trading, extending a 31% plunge on Monday. AMC Entertainment Holdings ...After their success with GameStop, retail investors were looking for something else they could short squeeze, says Jack Inglis, CEO of the Alternative Investment Management Association. He tells ...