Fondi | differenziata e abbandono di rifiuti | in azione le guardie ambientali ‘motorizzate’

(Di martedì 2 febbraio 2021) Con un decreto dello scorso 29 gennaio il sindaco diBeniamino Maschietto ha ufficialmente rimesso in moto gli ispettorila cui figura è stata istituita e regolamentata nella precedente amministr. Le dieci sentinelle saranno coordinate e supportate dal locale comando di Polizia Municipale che ha messo a disposizione del nucleo di vigilanza una vettura. Oltre a smartphone, guanti da lavoro e biciclette, dunque, i volontari avranno anche un mezzo così da poter raggiungere le periferie, il litorale e le zone in cui il fenomeno dell’deiè più consistente. Non mancheranno, quindi, controlli per il corretto conferimento degli scarti domestici ma, ora che i cittadini sono diventati particolarmente bravi a differenziare, le sentinelle saranno impiegate soprattutto ...

