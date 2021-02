Fico da Mattarella, trattativa fallita. Mario Draghi convocato al Quirinale (Di martedì 2 febbraio 2021) Mario Draghi è stato convocato al Quirinale dal Capo dello Stato. Chi si aspettava che le parti si fossero venute incontro rimarrà deluso: il Conte Ter ora è più lontano. Perché il presidente della Camera Roberto Fico poco dopo le 19 è arrivato al Quirinale per riferire l’esito del suo mandato esplorativo al Capo dello Stato. trattativa tra partiti della maggioranza fallita, fumata nera. Per i 5Stelle e il Pd il muro è stato alzato dai colleghi di Italia Viva, secondo Renzi invece a mettere ostacoli alla formazione del governo sono stati Vito Crimi, Luigi Di Maio e (in parte) Nicola Zingaretti. Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021)è statoaldal Capo dello Stato. Chi si aspettava che le parti si fossero venute incontro rimarrà deluso: il Conte Ter ora è più lontano. Perché il presidente della Camera Robertopoco dopo le 19 è arrivato alper riferire l’esito del suo mandato esplorativo al Capo dello Stato.tra partiti della maggioranza, fumata nera. Per i 5Stelle e il Pd il muro è stato alzato dai colleghi di Italia Viva, secondo Renzi invece a mettere ostacoli alla formazione del governo sono stati Vito Crimi, Luigi Di Maio e (in parte) Nicola Zingaretti. Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto ...

