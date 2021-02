Ferrari, utile di 534 milioni nel 2020 (-24%) (Di martedì 2 febbraio 2021) La Ferrari, società controllata dalla holding Exor degli Agnelli-Elkann, ha chiuso il 2020 con un utile netto adjusted pari a 534 milioni di euro (-24% rispetto al 2019). L’ebit è sceso a 716 milioni di euro, con un calo del 21,9% (-25,3% a cambi costanti) rispetto all’esercizio precedente. L’ebitda è pari a 1,14 miliardi, in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) La, società controllata dalla holding Exor degli Agnelli-Elkann, ha chiuso ilcon unnetto adjusted pari a 534di euro (-24% rispetto al 2019). L’ebit è sceso a 716di euro, con un calo del 21,9% (-25,3% a cambi costanti) rispetto all’esercizio precedente. L’ebitda è pari a 1,14 miliardi, in L'articolo

CalcioFinanza : La Ferrari chiude il 2020 con un utile di 534 milioni (-24%) - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Ferrari, utile di 534 milioni nel 2020 (-24%): La Ferrari, società controllata dalla… - infoiteconomia : Ferrari, nel 2020 utile netto -12% a 609 mln, ricavi -8,9% - Fuori_Pista : Maria De Filippi la prenderei in Ferrari, tornerebbe utile per contrattare con la Fia. #CePostaPerTe - bea_ferrari_91 : RT @easynot10: Ti ho aspettato tutta la vita Soffro a vederti soffrire perchè voglio la tua felicità e sentirmi utile,a volte non mi ci se… -