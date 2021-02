Fate presto! La strigliata di Prodi alla maggioranza (Di martedì 2 febbraio 2021) “Fare presto”. Romano Prodi ha una sola indicazione per chi si arrovella in queste ore alla ricerca di una difficile via di uscita dalla crisi. Mentre volge al termine l’ultima, infruttuosa giornata di negoziati fra le forze di maggioranza e si fa avanti un nuovo giro di consultazioni al Quirinale, l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea fa suo lo stesso monito che proviene da Bruxelles, “mi auguro che finisca tutto in tempi rapidi”. Ospite al convegno di Formiche ed Airpress “A Difesa dell’Europa. I vent’anni del Comitato Militare dell’Ue” insieme al generale Claudio Graziano, l’ad di Leonardo Alessandro Profumo, l’ex Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini e il generale Rolando Mosca Moschini, il “Professore” appare sconsolato. “Una crisi economica e una pandemia come questa devono poter essere ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) “Fare presto”. Romanoha una sola indicazione per chi si arrovella in queste orericerca di una difficile via di uscita dcrisi. Mentre volge al termine l’ultima, infruttuosa giornata di negoziati fra le forze die si fa avanti un nuovo giro di consultazioni al Quirinale, l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea fa suo lo stesso monito che proviene da Bruxelles, “mi auguro che finisca tutto in tempi rapidi”. Ospite al convegno di Formiche ed Airpress “A Difesa dell’Europa. I vent’anni del Comitato Militare dell’Ue” insieme al generale Claudio Graziano, l’ad di Leonardo Alessandro Profumo, l’ex Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini e il generale Rolando Mosca Moschini, il “Professore” appare sconsolato. “Una crisi economica e una pandemia come questa devono poter essere ...

