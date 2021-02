Exxon Mobil brilla in borsa nonostante perdite per 20 miliardi in quarto trimestre (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ottima performance a Wall Street per Exxon Mobil, che scambia in rialzo del 4,31% e si attesta a 46,86, nonostante abbia riportato perdite per oltre 20 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2020. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 47,39 e successiva a quota 48,98. Supporto a 45,8. nonostante il quarto trimestre consecutivo in rosso, il gigante petrolifero brilla in borsa per un profitto rettificato che ha superato le aspettative. La società ha registrato una perdita netta di 20,07 miliardi di dollari, o 4,70 per azione, rispetto a un utile netto di 5,69 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Tele) – Ottima performance a Wall Street per, che scambia in rialzo del 4,31% e si attesta a 46,86,abbia riportatoper oltre 20di dollari nel2020. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 47,39 e successiva a quota 48,98. Supporto a 45,8.ilconsecutivo in rosso, il gigante petroliferoinper un profitto rettificato che ha superato le aspettative. La società ha registrato una perdita netta di 20,07di dollari, o 4,70 per azione, rispetto a un utile netto di 5,69 ...

