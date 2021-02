Enrico Mentana contro Speranza e tecnici: "Lo avete deciso voi". Gli assembramenti in zona gialla? "La gente vuole solo vivere" (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuove regole, nuovo attacco firmato Enrico Mentana . Il direttore del Tg La7 se la prende ancora con i decisori. Il motivo? Prima allentano le regole contro il coronavirus , poi si lamentano. E così più puntuale che mai arriva il commenta di Mentana. 'Ci risiamo: avendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Nuove regole, nuovo attacco firmato. Il direttore del Tg La7 se la prende ancora con iri. Il motivo? Prima allentano le regoleil coronavirus , poi si lamentano. E così più puntuale che mai arriva il commenta di. 'Ci risiamo: avendo ...

fattoquotidiano : Tutti gli altri che avrebbero potuto raccontare hanno sempre taciuto o negato, fino alla morte. Eppure parliamo del… - ricpuglisi : Quando Rocco Casalino si vantava in video di dare le notizie in diretta a Enrico Mentana. Un momento come questo p… - GraceDama : “Non è che il Covid stacca come un operaio a fine turno.”#Mentana contro Speranza e tecnici: 'Lo avete deciso voi'.… - DenteEleonora : RT @Libero_official: 'Il Covid non stacca a fine turno come un operaio'. Enrico #Mentana in difesa dei cittadini in strada in #zonagialla:… - baletta71 : RT @claudio_2022: Sondaggio Swg per Enrico Mentana: balzo del M5s, torna davanti a Fratelli d'Italia. Netto calo per Forza Italia. Ci cred… -