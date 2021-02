E’ morta per difendere il suo amore: Sonia accoltellata dall’ex (Di martedì 2 febbraio 2021) L’obiettivo del folle assassino era il nuovo fidanzato, ma Sonia ha messo il suo corpo tra lui e il coltello. Uccisa barbaramente su un marciapiede. Sonia di maggioUn’altra donna vittima della follia degli uomini. Di certi uomini. Quelli che, piccolo piccoli, non accettano la fine di una storia, credono di possedere i sentimenti per tutta la vita, e quando questi gli sfuggono, uccidono senza pietà. Il nuovo femminicidio è ancora tinto di giallo, ma gli inquirenti sanno già tutto. Sonia Di Maggio aveva 29 anni, era romagnola e viveva in Salento con il nuovo amore. L’ex fidanzato avrebbe viaggiato dalla Campania fino alla provincia di Lecce per mettere in atto la sua lugubre follia. Avrebbe preso alle spalle il nuovo fidanzato di Sonia e lei si sarebbe immolata tra il nuovo ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) L’obiettivo del folle assassino era il nuovo fidanzato, maha messo il suo corpo tra lui e il coltello. Uccisa barbaramente su un marciapiede.di maggioUn’altra donna vittima della follia degli uomini. Di certi uomini. Quelli che, piccolo piccoli, non accettano la fine di una storia, credono di possedere i sentimenti per tutta la vita, e quando questi gli sfuggono, uccidono senza pietà. Il nuovo femminicidio è ancora tinto di giallo, ma gli inquirenti sanno già tutto.Di Maggio aveva 29 anni, era romagnola e viveva in Salento con il nuovo. L’ex fidanzato avrebbe viaggiato dalla Campania fino alla provincia di Lecce per mettere in atto la sua lugubre follia. Avrebbe preso alle spalle il nuovo fidanzato die lei si sarebbe immolata tra il nuovo ...

