Donna di 29 anni uccisa a coltellate nel Salento: si cerca l'ex compagno (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri, 1° Febbraio 2021, è avvenuto l'ennesimo femminicidio. Nel Salento una giovane donne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno. La Donna era originaria di Rimini e aveva soltanto 29 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Otranto e i Carabinieri della compagnia di Maglie. Dopo le prime indagini, le Forze dell'Ordini stanno cercando di rintracciare l'ex compagno della Donna, il quale ha fatto perdere le sue tracce. Un altro brutale omicidio che si va ad aggiungere a quello di qualche giorno fa a Foggia, dove un'altra Donna, questa volta di 48 anni, è stata uccisa allo stesso modo.

