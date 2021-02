Di Carmine: “Convinto di poterci salvare altrimenti non sarei qui” (Di martedì 2 febbraio 2021) Conferenza stampa di presentazione per Samuel Di Carmine con il Crotone. L’attaccante, ex Verona, ha chiarito la sua scelta di vestire i colori dei calabresi e le sue motivazioni. Queste le sue parole: “Sono venuto a Crotone perché ho sentito l’amore dei compagni, dell’ allenatore e società nel prendermi e volermi tutti: dopo due anni un po’ particolari avevo bisogno di questo. A Crotone avevo fatto tante partite, sono rimasto colpito dalla tifoseria. E’ stata una spinta in più a venire: peccato che non siano allo stadio: potrebbero darci una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Esordio sfortunato? C’è poco da dire: abbiamo sbagliato partita. Dobbiamo rimboccarci le maniche tutti insieme e cercare di fare più punti possibile per raggiungere la salvezza”. L’attaccante continua: “Il momento? Sono qui da poco e non saprei dare giudizi, che in questo momento non ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Conferenza stampa di presentazione per Samuel Dicon il Crotone. L’attaccante, ex Verona, ha chiarito la sua scelta di vestire i colori dei calabresi e le sue motivazioni. Queste le sue parole: “Sono venuto a Crotone perché ho sentito l’amore dei compagni, dell’ allenatore e società nel prendermi e volermi tutti: dopo due anni un po’ particolari avevo bisogno di questo. A Crotone avevo fatto tante partite, sono rimasto colpito dalla tifoseria. E’ stata una spinta in più a venire: peccato che non siano allo stadio: potrebbero darci una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Esordio sfortunato? C’è poco da dire: abbiamo sbagliato partita. Dobbiamo rimboccarci le maniche tutti insieme e cercare di fare più punti possibile per raggiungere la salvezza”. L’attaccante continua: “Il momento? Sono qui da poco e non saprei dare giudizi, che in questo momento non ...

