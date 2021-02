Con l’ultima ordinanza l’Italia è quasi tutta gialla: cosa si può fare nelle regioni (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Venerdì 29 gennaio, a seguito dei risultati dell’ultimo report dell’Iss, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che portano quasi tutta l’Italia in zona gialla, tranne Sicilia, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano, Puglia e Umbria, che restano arancioni. La situazione epidemiologica in Italia – seppur lievemente – è migliorata e l’Rt medio calcolato sui sintomatici è risultato pari a 0,84, con il limite superiore del range che è sceso sotto la soglia critica di 1. L’Umbria risulta essere l’unica regione ad alto rischio, con un Rt pari a 0,96. Nessuna regione ha però ancora raggiunto la zona bianca, che prevede un Rt al di sotto dello 0,5 e l’annullamento di tutte le restrizioni, a eccezione ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Venerdì 29 gennaio, a seguito dei risultati dell’ultimo report dell’Iss, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che portanoin zona, tranne Sicilia, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano, Puglia e Umbria, che restano arancioni. La situazione epidemiologica in Italia – seppur lievemente – è migliorata e l’Rt medio calcolato sui sintomatici è risultato pari a 0,84, con il limite superiore del range che è sceso sotto la soglia critica di 1. L’Umbria risulta essere l’unica regione ad alto rischio, con un Rt pari a 0,96. Nessuna regione ha però ancora raggiunto la zona bianca, che prevede un Rt al di sotto dello 0,5 e l’annullamento di tutte le restrizioni, a eccezione ...

