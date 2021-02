Choc in pieno centro | la testa mozzata di un uomo gettata da una finestra

(Di martedì 2 febbraio 2021) Attimi di terrore e panico quando unaall’interno di una scatola di cartone è stata lanciata sulla strada dalla: è questa l’orribile scena a cui hanno assistito alcuni passanti a Tolone, nel sud della Francia. Stando a quanto scrive il quotidiano locale Var Matin, una pattuglia di agenti di polizia subito accorsa sul posto ha avvistato unallacon le mani insanguinate. La polizia ci ha messo circa mezz’ora ad arrestare il responsabile, l’individuo non ha opposto alcuna resistenza. L’episodio è avvenuto intorno alle 14:30 del 1 febbraio 2021, in una strada pedonale centralissima, tra Cours Lafayette e Rue Garibaldi, davanti a numerosi testimoni inorriditi. Non si conoscono età e identità della vittima e si sta procedendo ad esami del Dna.Nessuno sa cosa sia ...

