Carelli lascia il M5S: “Non ha più anima. Guardo al centrodestra per dare una casa a tutti i delusi” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il M5S “ha perso la sua anima”, ha fatto troppe “scelte sbagliate”, ha puntato su “incompetenti”. E nelle ultime settimane ha dato “un triste spettacolo con il tentativo di compravendita” dei parlamentari per garantire la sopravvivenza di un “governo che non aveva più voti”. La misura è colma per Emilio Carelli, che oggi “non senza sofferenza” ha annunciato l’uscita dal gruppo del M5S. Il deputato, che a lungo è stato un volto di spicco pentastellato, ha deciso di passare al Gruppo misto, per dare vita a una nuova componente, Centro – Popolari Italiani, che guarda al centrodestra e che ambisce a diventare “aggregatore” di un nuovo gruppo parlamentare. Un’operazione, insomma, che se andasse in porto, creerebbe non poco fastidio a un eventuale nuovo raccogliticcio governo giallorosso. Carelli: “Nel M5S ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Il M5S “ha perso la sua”, ha fatto troppe “scelte sbagliate”, ha puntato su “incompetenti”. E nelle ultime settimane ha dato “un triste spettacolo con il tentativo di compravendita” dei parlamentari per garantire la sopravvivenza di un “governo che non aveva più voti”. La misura è colma per Emilio, che oggi “non senza sofferenza” ha annunciato l’uscita dal gruppo del M5S. Il deputato, che a lungo è stato un volto di spicco pentastellato, ha deciso di passare al Gruppo misto, pervita a una nuova componente, Centro – Popolari Italiani, che guarda ale che ambisce a diventare “aggregatore” di un nuovo gruppo parlamentare. Un’operazione, insomma, che se andasse in porto, creerebbe non poco fastidio a un eventuale nuovo raccogliticcio governo giallorosso.: “Nel M5S ...

