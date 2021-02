Carelli a La7 dopo l’addio al M5s: “Non faccio il talent scout, ma ho colto disagio in molti eletti del Movimento” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Non è mia intenzione fare il talent scout, ma ho avuto vari incontri con deputati e senatori M5S e ho colto un disagio, un’incertezza nel decidere se restare o no” piuttosto che “iniziare percorso politico vero. E’ un’idea che ho maturato in questi giorni” quella di lasciare, e ai vertici del M5s “avevo già testimoniato il mio disagio”. Lo ha detto il deputato Emilio Carelli, intervistato dallo Speciale del Tg La7 a poche ore dall’annuncio del suo addio al Movimento 5 stelle L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “Non è mia intenzione fare il, ma ho avuto vari incontri con deputati e senatori M5S e houn, un’incertezza nel decidere se restare o no” piuttosto che “iniziare percorso politico vero. E’ un’idea che ho maturato in questi giorni” quella di lasciare, e ai vertici del M5s “avevo già testimoniato il mio”. Lo ha detto il deputato Emilio, intervistato dallo Speciale del Tg La7 a poche ore dall’annuncio del suo addio al5 stelle L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

