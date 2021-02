Calciomercato Juventus, possibile colpo per giugno: Paratici tenta il sorpasso (Di martedì 2 febbraio 2021) La Juventus continua a progettare il proprio futuro, il mercato invernale non ha consegnato a Pirlo la quarta punta, nessun giocatore inserito nella lista Uefa ha lasciato la squadra e questo non ha permesso alla società di fare colpi importanti in entrata. La società e Pirlo hanno così deciso di consolidare questo gruppo fino a giugno con la speranza di migliorarlo nella prossima stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bagarre Rugani: sorpasso al fotofinish Il mercato di gennaio ha visto l’arrivo di giovani prospetti che sono andati a riempire le caselle libere della Juventus Under23, serbatoio importantissimo per il tecnico bresciano che continuerà ad attingere all’occorrenza, come ha fatto in questa prima parte di stagione. La Juventus invece è stata molto ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Lacontinua a progettare il proprio futuro, il mercato invernale non ha consegnato a Pirlo la quarta punta, nessun giocatore inserito nella lista Uefa ha lasciato la squadra e questo non ha permesso alla società di fare colpi importanti in entrata. La società e Pirlo hanno così deciso di consolidare questo gruppo fino acon la speranza di migliorarlo nella prossima stagione. LEGGI ANCHE:, bagarre Rugani:al fotofinish Il mercato di gennaio ha visto l’arrivo di giovani prospetti che sono andati a riempire le caselle libere dellaUnder23, serbatoio importantissimo per il tecnico bresciano che continuerà ad attingere all’occorrenza, come ha fatto in questa prima parte di stagione. Lainvece è stata molto ...

