Calcio | Coppa Italia | errori Inter e doppio Cr7 | Juve si impone 2-1 2

(Adnkronos) – Al 33? nuova occasione per l'Inter ma Sanchez calcia in mezzo per Skriniar il cui colpo di testa termina a lato alla destra di Buffon. Passano due minuti e nuovo errore della retroguardia nerazzurra. Al 35? errore clamoroso di Bastoni e Handanovic, Ronaldo ruba palla e depone in rete dopo che il pallone tocca il palo. Sul finale di primo tempo ancora Juve pericolosa: al 42? su una corta respinta della difesa nerazzurra, prova il destro dalla distanza Bentancur ma Handanovic blocca.La squadra di Conte entra in campo nella ripresa più convinta rispetto alla fine del primo e al 49? Young prova il destro da fuori ma Buffon aza in angolo. Al 55? Cuadrado dalla destra serve al limite Bernardeschi il cui sinistro è deviato in angolo da Handanovic. Ribaltamenti di fronte e Inter vicina al pari. Al 57? Bentancur perde palla sulla ...

