Bologna, niente bomber per Mihajlovic (Di martedì 2 febbraio 2021) Bologna - Bologna ha sognato per un paio di ore l'arrivo a Casteldebole di Daniele Rugani e M'Baye Niang , incredibile ma vero sembrava che queste operazioni fossero entrambe ai titoli di coda, ma poi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 febbraio 2021)ha sognato per un paio di ore l'arrivo a Casteldebole di Daniele Rugani e M'Baye Niang , incredibile ma vero sembrava che queste operazioni fossero entrambe ai titoli di coda, ma poi ...

marcoconterio : ?? Clamorosa sorpresa nella corsa a Daniele #Rugani: niente Bologna, niente Parma e niente Torino. A un passo dal vi… - sportli26181512 : #Bologna, niente bomber per Mihajlovic: Il tecnico chiamato a ripartire con il noto problema della mancanza di una… - billi_danilo : Si è chiuso il mercato di riparazione, Il Bologna va in bianco, niente punta per Sinisa!…Alcune riflessioni! ?? Il m… - 1000Cuori : ?? il Resto del Carlino - Niente attaccante, arriva il difensore: ecco Antov ?? - yoshi5477 : RT @forumJuventus: Di Marzio: 'Intrigo Rugani, alla fine la spunta il Cagliari: contratto depositato' ?? -