Berrettini-Monfils | ATP Cup 2021 | programma | orario | tv | streaming

(Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo impegno per l’Italia nell’ATP Cup. La squadra azzurra affronterà la Francia e nel secondo singolare scenderà in campo Matteo. Il romano affronterà il numero uno dei transalpini, Gael, in uno scontro davvero avvincente. L’unico precedente tra i due risale all’incredibile quarto di finale degli US Open, vinto al quinto set dal tennista italiano in un’epica battaglia. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Matteo-Gael, match valevole l’ATP Cup. La partita sarà in diretta televisiva su SuperTennis HD ed in direttasull sito di SuperTennis. Non perdetevi la DIRETTA LIVE scritta su OA ...

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Monfils

OA Sport

L'Italia, affidata a Vincenzo Santopadre, schiera Matteo, Fabio Fognini, Simone Bolelli ... sempre in sessione diurna contro la Francia di Gaele Benoit Paire . Definiti anche gli ...L'Italia (e Fognini in singolare, Bolelli/Vavassori in doppio) esordirà con l'Austria (Thiem, Novak e Oswald - /Weissborn) il mercoledì 2 febbraio; il 3 con la Francia (, Paire, ...La squadra azzurra affronterà la Francia e nel secondo singolare scenderà in campo Matteo Berrettini. Il romano affronterà il numero uno dei transalpini, Gael Monfils, in uno scontro davvero ...Fabio Fognini tonerà in campo a mezzanotte per l’ATP Cup contro Benoit Paire inaugurando la sfida tra Italia e Francia. Si tratta di un match determinante per le sorti del Gruppo C. Una sfida che, ...