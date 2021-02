Antonella Lattanzi | «La maternità perfetta non esiste E io voglio raccontarlo»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 febbraio 2021) Antonella Lattanzi (Bari, classe 1979) è passata da essere una promessa della letteratura italiana a una certezza assoluta. I suoi ultimi due romanzi hanno come protagoniste donne: madri e mogli, in costante pericolo. Il male aleggia sulle storie, acquattato e silente, potenziale, assoluto. La paura si assottiglia tra le pagine, tiene il lettore in agguato. In Questo giorno che incombe (HarperCollins) la protagonista è Francesca, madre di due bimbe piccole, arrivata a Roma per seguire le aspirazioni del marito, Massimo. Ad attenderli c’è una casa nuova in un condominio che si chiama Giardino di Roma; oltre un cancello rosso ci sono moderne palazzine popolate da vicini sorridenti, gentili, lieti. Francesca si lascia dietro una vita frenetica da art director, aspira a scrivere un libro illustrato per ragazzi e immagina più tempo con le sue figlie. Nella nuova vita si condensa il sogno di una maternità più piena, di un amore da abbracciare a due mani, lontana dalla frenesia milanese. Eppure, da subito, tutto comincia incrinarsi. La paura è in agguato e i magnifici vicini, cominciano ad apparire come ombre sinistre, sembrano la terrificante carrellata di Rosemery’s baby (Roman Polansky). Il marito è sempre più assente e lei comincia a subire vuoti di memoria, scatti di nervi, le pare che la casa le parli. Tutto intorno a lei, comincia a precipitare, finché la bimba del condominio, sparisce, ingoiata nel buio.