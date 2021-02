Alexei Navalny | l’oppositore di Putin è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere

(Di martedì 2 febbraio 2021)a 3diaccusato di aver violato la libertà vigilata. Il più importante oppositore del presidente Vladimir, ne aveva infranto i termini per problemi gravi di salute. Secondo il governo russo non sono state portate abbastanza prove a riguardo e quindi oggi, per lui, arriva la condanna definitiva. >> Caso: “Non lo abbiamo avvelenato, chi ha bisogno di lui?”Il leader dell’opposizione russaoggi, 2 febbraio 2021, a tre...

petergomezblog : Alexei Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere per violazione della libertà vigilata. Lui: “Segno di debole… - chedisagio : ?? L'oppositore di Putin, il dissidente russo Alexei Navalny, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere - ilpost : Alexei Navalny è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere - tusciaweb : Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi per violazione della libertà condizionale Mosca - L'oppositore russo Alexei… - BosiBubu : RT @chedisagio: ?? L'oppositore di Putin, il dissidente russo Alexei Navalny, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Alexei Navalny

è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere da un giudice del tribunale distrettuale Simonovsky, riunitosi per l'occasione presso la sede del tribunale della città di Mosca. Lo ...Era previsto per la giornata di oggi 2 febbraio 2021 il processo ad, il principale oppositore politico di Putin in Russia che era stato avvelenato il 20 agosto del 2020. Per lui sono stati confermati 2 anni e mezzo di prigione per aver violato le ...MOSCA - L'oppositore russo Alexei Navalny è stato condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere. Alla pena iniziale, 3 anni e 5 mesi, è stato poi tolto un anno già scontato ai domiciliari per il caso Yves R ...Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi per violazione della libertà condizionale. Mosca - Lo staff del dissidente invita a una "protesta immediata" ...