Alex Sandro: "Faremo di tutto per non ripetere gli errori dell'altra volta" (Di martedì 2 febbraio 2021) Alex Sandro ha parlato così a Juventus TV prima della sfida con l'Inter: "Servirà una grande prestazione sia sotto l'aspetto mentale che fisico. La squadra è pronta e sono sicuro che Faremo una grande partita.Quando perdi devi imparare dai tuoi errori. Faremo di tutto per non ripeterli, saremo ancora più forti". Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

