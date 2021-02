Alessandra Mussolini, il figlio gioca in una big di Serie A: è bufera (Di martedì 2 febbraio 2021) . Tra una speculazione e l’altra il giovane Romano è arrivato a farsi strada nel calcio che conta Con un cognome del genere non è facile potersi imporre, ancor di più nel mondo del calcio. Stiamo parlando di Romano Floriani Mussolini, figlio di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) . Tra una speculazione e l’altra il giovane Romano è arrivato a farsi strada nel calcio che conta Con un cognome del genere non è facile potersi imporre, ancor di più nel mondo del calcio. Stiamo parlando di Romano Florianidi L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Calcio, Lazio: un Mussolini in panchina con la Primavera. La madre Alessandra: 'Mio figlio non vuole intromissioni… - robykkk : Calcio, Lazio: un Mussolini in panchina con la Primavera. La madre Alessandra: 'Mio figlio non vuole intromissioni… - shosholoza74 : Mi sembra la squadra giusta! Calcio, Lazio: un Mussolini in panchina con la Primavera. La madre Alessandra: 'Mio f… - ValerioPastore1 : RT @nicmax25: #Lazio, c'è un Mussolini in panchina con la Primavera: è il figlio di Alessandra e dove se non nella Lazio ? - sergioverolebo1 : RT @repubblica: Calcio, Lazio: un Mussolini in panchina con la Primavera. La madre Alessandra: 'Mio figlio non vuole intromissioni nella su… -