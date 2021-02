sportli26181512 : Alaba al Real Madrid, arriva la benedizione di Rummenigge: L'ad del Bayern Monaco sull'addio del terzino austriaco:… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Rummenigge: 'Alaba? Lascerà al 99.9% il club. Real Madrid? Non ci ha contattato' - Noovyis : (Rumenigge: “Alaba al 99.9% partirà. Il Real non ci ha mai contattato”) Playhitmusic - - TUTTOJUVE_COM : Rummenigge: 'Alaba? Lascerà al 99.9% il club. Real Madrid? Non ci ha contattato' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bayern, Rummenigge conferma l’addio di Alaba: “Partirà al 99.9%, ma il… -

Ultime Notizie dalla rete : Alaba Real

MONACO DI BAVUERA (GERMANIA) - "Non c'è niente di deciso ma al 99,9%lascerà il club" . Karl - Heinz Rummenigge , amministratore delegato del Bayern Monaco, è rassegnato a perdere a fine stagione il terzino austriaco che non ha trovato l'accordo con i baveresi ...... 'Ho solo Petagna come punta da mesi ma nessuno lo dice!' Liga- Ramos -: le 3 domande all affare del 2021 20/01/2021 A 16:05 Calciomercato 2020 - 2021 Che colpo del: arriva, ..."Fiorentina, Callejon e un no al Parma per giocarsi le proprie carte in viola". Questo il titolo che La Nazione in edicola stamani dedica ai viola. I ducali hanno chiesto con insistenza lo s ...Joao Pedro e il Cagliari, avanti insieme. Accordo vicino per il rinnovo del contratto con adeguamento, fino al 2024. Ultimi dettagli da limare, poi arriveranno firme e ufficialità. Il Cagliari blinda ...