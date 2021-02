Zazzaroni: Ancelotti non fece una piega quando lesse il nome di Gattuso sui giornali (Di lunedì 1 febbraio 2021) quando Gattuso accettò il Napoli, un anno fa, “non poteva non sapere che questo Napoli non è una one man band: è Aurelio De Laurentiis, uno che sa dare e togliere tantissimo, generoso ma anche avaro di sé, cuore e fegato, un giorno affettuosissimo e l’altro scontrosissimo, visionario e razionale. Indecifrabile”. Sono le parole di Ivan Zazzaroni, che sul Corriere dello Sport commenta lo sfogo di Gattuso, a caldo, dopo Napoli-Parma. Le sue accuse a De Laurentiis di essere stato scorretto nel contattare altri allenatori per sostituirlo. Zazzaroni scrive: “Rino non può certo stupirsi delle abitudini e delle debolezze del presidente, proprio perché nell’autunno 2019 lo fece cercare per dirgli di tenersi pronto a sostituire Ancelotti, l’amato maestro. Rino aveva altre ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021)accettò il Napoli, un anno fa, “non poteva non sapere che questo Napoli non è una one man band: è Aurelio De Laurentiis, uno che sa dare e togliere tantissimo, generoso ma anche avaro di sé, cuore e fegato, un giorno affettuosissimo e l’altro scontrosissimo, visionario e razionale. Indecifrabile”. Sono le parole di Ivan, che sul Corriere dello Sport commenta lo sfogo di, a caldo, dopo Napoli-Parma. Le sue accuse a De Laurentiis di essere stato scorretto nel contattare altri allenatori per sostituirlo.scrive: “Rino non può certo stupirsi delle abitudini e delle debolezze del presidente, proprio perché nell’autunno 2019 locercare per dirgli di tenersi pronto a sostituire, l’amato maestro. Rino aveva altre ...

