Virginio sa già pensare | chiuso in casa impara anche a vivere

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Quando si presentano fenomeni nuovi, nuovi e inaspettati, dobbiamo trovare modi nuovi per raccontarli. Dobbiamo farlo perché – senza scivolare nel filosofico o nell’antropologia – il racconto è il modo in cui doniamo senso al mondo. Perché solo raccontando prendiamo le misure, mettiamo in prospettiva, diamo spessore a quelle che, altrimenti, restano immagini piatte o fugaci, o ieratiche, ritagliate su un fondo dorato (Auerbach ci insegna). E così è per la pandemia. Un evento così vasto e spiazzante da essere una sorta di incarnazione (ma è poi il termine giusto?) dell’iper-oggetto, ovvero di un fatto così vasto da essere impossibile da concettualizzare, da afferrare con un semplice sguardo o una semplice etichetta. Troppo nuovo, troppo inaspettato. Dunque dobbiamo raccontarlo per forza (vedi sopra). Ma dobbiamo trovare un modo nuovo per farlo. È quello che prova a fare – a mio parere ...