Vaccino over 80, sorti già i primi intoppi: no domicilio in Campania, nel Lazio “problemi tecnici” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Era stata data in Lazio e in Campania, già qualche giorno fa, la possibilità agli ultra 80enni di prenotarsi, tramite una piattaforma informatica appositamente dedicata, per ricevere la somministrazione che sarebbe avvenuta a partire da oggi del Vaccino anti-Covid. “Da oggi è possibile registrarsi sulla piattaforma informatica della Regione Campania per l’adesione alla campagna di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Era stata data ine in, già qualche giorno fa, la possibilità agli ultra 80enni di prenotarsi, tramite una piattaforma informatica appositamente dedicata, per ricevere la somministrazione che sarebbe avvenuta a partire da oggi delanti-Covid. “Da oggi è possibile registrarsi sulla piattaforma informatica della Regioneper l’adesione alla campagna di L'articolo

Corriere : Vaccino, rinvio per 700 mila over 55. AstraZeneca servirà per docenti e forze dell’ordine - Corriere : Vaccino Covid over 80: assaltati siti della Regione. Ma il via era alle 12 - RegioneLazio : Vaccino Over 80 Per motivi tecnici sarà possibile effettuare la prenotazione su: - IlMagoAlbert : RT @ASampierdarena: Leggendo le notizie oggi sembra che la Liguria voglia usare il vaccino di AstraZeneca in modo prioritario sugli *over 8… - internazlucana : RT @cronachelucane: POCHE DOSI, SLITTA IL VACCINO AGLI OVER 80 - Ecco il calendario delle regioni: la Basilicata ancora senza una data - ht… -