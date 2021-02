Tutto confermato: Di Gaudio al Chievo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come anticipato nel primo pomeriggio, Antonio Di Gaudio cambia maglia ma non città, passa dall’Hellas Verona al Chievo. Ecco il comunicato ufficiale:“Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad A.C. Chievo Verona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Di Gaudio, 31enne attaccante palermitano”. Foto: sito Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come anticipato nel primo pomeriggio, Antonio Dicambia maglia ma non città, passa dall’Hellas Verona al. Ecco il comunicato ufficiale:“Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad A.C.Verona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Di, 31enne attaccante palermitano”. Foto: sito Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

