The Medium: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo Blair Witch il team Bloober torna su PC e Xbox Series con un nuovo titolo, ed oggi dopo aver trascorso diverse ore in sua compagnia vogliamo condividere con voi la Recensione di The Medium. The Medium Recensine The Medium è la prima esclusiva della console nextgen di Microsoft, nonostante sia disponibile anche su PC, non lo è invece su Xbox One, a causa dell’hardware richiesto dal gioco. Il titolo infatti è il primo ad utilizzare il cosiddetto dualismo, ossia il rendering di due mondi in contemporanea, ciò inevitabilmente consuma risorse preziose che non è possibile avere su console di vecchia generazione, ciò dunque motiva la scelta del team nell’escludere la Xbox One. Nel gioco vestite i panni di una Medium, la quale è in grado sia di vedere che di comunicare con i morti. Nonostante la ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo Blair Witch il team Bloober torna su PC e Xbox Series con un nuovo titolo, ed oggi dopo aver trascorso diverse ore in sua compagnia vogliamo condividere con voi ladi The. TheRecensine Theè la prima esclusiva della console nextgen di Microsoft, nonostante sia disponibile anche su PC, non lo è invece su Xbox One, a causa dell’hardware richiesto dal gioco. Il titolo infatti è il primo ad utilizzare il cosiddetto dualismo, ossia il rendering di due mondi in contemporanea, ciò inevitabilmente consuma risorse preziose che non è possibile avere su console di vecchia generazione, ciò dunque motiva la scelta del team nell’escludere la Xbox One. Nel gioco vestite i panni di una, la quale è in grado sia di vedere che di comunicare con i morti. Nonostante la ...

HDblog : The Medium, le vendite superano ogni aspettativa: recuperati i costi di sviluppo - francesco_masso : RT @GGalaxyit: The Medium è un grande successo, costi di produzione e marketing già recuperati. #themedium #steam #SteamGameFestival #Stea… - ChrisKnight407 : RT @NatureofG: Strange fruit into Ambrosia - GamingToday4 : The Medium arriva sul mercato, Sony posticipa Returnal, il futuro di Marvel’s Avengers | BadWeek Videogiochi - botxboxseriesx : RT @Cris1CS: #TheMedium #HotelNiwa #XBOXSeriesX #LedueAnimeIntrappolate #OttimizzatoperSeriesX #Gameplay #XboxShare ?? #YOUTUBEGAMINGCHANNE… -