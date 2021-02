Sorpresa inaspettata per Andrea Zenga L’annuncio poco fa | succederà stasera in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Siamo ad un passo dalla nuova puntata indel ‘Grande Fratello Vip’. Si materializzerà unameravigliosa per Carlotta Dell’Isola, la quale avrà l’opportunità di incontrare il suo fidanzato Nello Sorrentino. Non sono stati forniti molti dettagli su ciò che accadrà, ma la produzione ha annunciato che ci saranno emozioni uniche. Inoltre, entrerà anche la mamma di Giulia Salemi, Fariba, che finora è rimasta dietro le quinte non intervenendo mai nelle dinamiche della Casa. Ma non è tutto perché ancheavrà l’opportunità di incontrare una persona importante. Dopo il confronto con papà Walter, non andato sicuramente come si aspettavano in tanti e dopo momenti di profondo malessere, potrà finalmente respirare un po’ ed emozionarsi positivamente. Infatti, avrà il piacere di vedere una persona ...