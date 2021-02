Setola dice addio alla Casertana | rescisso il contratto

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato di aver risolto ilcon il terzino sinistro classe ’99 Carmine. Il calciatore originario di Cerreto Sannita è sceso in campo in 13 occasioni nella prima parte di stagione. Era arrivato la scorsa estate dVirtus Francavilla. “Al difensore va il ringraziamento per il contributo dato e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”, si legge nel comunicato del club rossoblu. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Setola dice

'Leggera non sarò mai perché papà non tornerà -Mimma - ma sono consapevole che la fermezza ... iniziata nel maggio 2008 con l'assassinio di Noviello ad opera del bosse dei suoi killer, e ......era l'ultimo latitante per l'omicidio Noviello 'Leggera non sarò mai perché papà non tornerà -... iniziata nel maggio 2008 con l'assassinio di Noviello ad opera del bosse dei suoi killer, ...La Casertana ha comunicato di aver risolto il contratto con il terzino sinistro classe ’99 Carmine Setola. Il calciatore originario di Cerreto Sannita è sceso in campo in 13 occasioni nella prima part ...Gli agenti della polizia di Stato di Caserta e i carabinieri hanno fatto irruzione in una abitazione di Acerra ammanettando l’estorsore coinvolto nell’omicidio dell’imprenditore anti-racket, era latit ...